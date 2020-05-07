Розкішна Емілі Ратажковскі розбурхала спокусливими фото (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі навіть під час карантину не припиняє тішити шанувальників звабливими кадрами. Ця дівчина зовсім не соромиться свого тіла і знає, як привернути увагу.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Попри те, що зараз дівчина також на самоізоляції, вона все одно ділиться свіжими кадрами. Нещодавно Емілі показала стильні фото лише і сорочці та піджаку без спіднього, які для неї зробив чоловік.

Гортайте галерею:

Але на цьому Ратажковскі не зупинилась та вирішила нагадати фанатам про свою нову лінійку купальнику Inamorata, які із радістю приміряла на себе. Ця крихітка точно готова до спекотного сезону:

Джерело фото: instagram.com/emrata

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