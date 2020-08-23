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Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)

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Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Авалон Надфалусі, – розкута бікіні-модель та інфлюенсер, яка зробила собі ім'я в Instagram.

Як і багато розкішних дівчат Авалон Надфалусі стала знаменитою завдяки Instagram. Адже красуня має зовнішність Барбі і завидну підприємливість, чим і зробила собі ім'я в мережі.

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Дівчина – корінна австралійка з усім набором красивої уродженки цього континенту: біле вигоріле на сонці волосся, великі блакитні очі, чудова спортивна фігура і нескінченні знімки в бікіні.

Спокусливих фото в купальниках в Авалон справді безліч – вони, в принципі, панують в її Instagram, адже панночка – бікіні-модель. А ще веде власний невеликий канал з тренуваннями і представляє один з модних жіночих брендів. Також Авалон встигла позніматися для Swimsuit. Ти просто зобов'язаний побачити цю красуню, тож ми підготували для тебе добірку найсексуальніших фото нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421595

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421596

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421597

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421598

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421599

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421600

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421601

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421602

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421603

Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+) - фото 421604

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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