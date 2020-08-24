Модель Жизель Олівейра розбурхала інтимною зйомкою без одягу (18+)

Популярна модель Жизель Олівейра не припиняє дивувати фанатів розкішними фотосесіями. Цього разу красуня показала чуттєві знімки у стилі ню.

27-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно дівчина вразила своїх підписників кадрами з відвертої зйомки ню. На чорно-білих знімках можна побачити не лише ідеальні форми Жизель, а й її особливу вроду.

"Це одна із моїх улюблених фотосесій, які я коли-небудь робила за десять років моделінгу", – зізналась Олівейра у коментарі, подякувавши за таку чудову роботу фотографу Расселу Джеймсу, який регулярно співпрацює не лише з відомими моделями, а й зірками.

Гортайте галерею:

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