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Скандальна Ембер Херд заінтригувала провокаційними фото (18+)

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Ембер Херд без одягу - фото 1
Ембер Херд без одягу / instagram.com/amberheard

Зірка "Аквамена" та колишня дружина Джонні Деппа Ембер Херд похизувалась фігурою на нових фото. Білявка без комплексів вирішила перейти на мінімум вбрання та шпильки.

35-річна американська акторка Ембер Херд активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,9 млн підписників. Попри скандали з розлученням з Джонні Деппом, у білявки досі залишається чимало прихильників, яких вона тішить кадрами зі своїх буднів та роботи.

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Нещодавно Ембер поділилась фото в екстравагантних образах, промінявши кеди на підбори. На одному знімку акторка позує лише у майці та спідньому, а на іншому - у мініспідниці, демонструючи довгі ноги та струнку фігуру.

Скандальна Ембер Херд заінтригувала провокаційними фото (18+) - фото 459685

Скандальна Ембер Херд заінтригувала провокаційними фото (18+) - фото 459686

Джерело фото: instagram.com/amberheard

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