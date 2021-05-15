Розкута Емілі Ратажковскі показала фото у відвертій сукні

Американська модель, новоспечена мама і просто красуня Емілі Ратажковскі опублікувала в інстаграмі серію фото, на яких позує в сексуальній сукні.

29-річна зірка з'явилася на свіжих знімках в чорній сукні, з оголеною спиною, що ледь прикриває груди.

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Свій образ Емілі доповнила босоніжками помаранчевого кольору і лимонною сумочкою. У коментарях фоловери неабияк захопилися стрункими формами моделі, зазначивши, що їй вдалося швидко повернутися у форму після появи на світ первістка.

"Оце матуся", "Сексі", "Яка гарна фігура", "Як тобі вдалося повернутися в форму так швидко?", "Розкішне тіло", "Красуня", – пишуть в мережі. Нагадаємо, Ратажковскі вперше стала мамою 8 березня 2021 року. У моделі та її чоловіка народився син Сильвестер.

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