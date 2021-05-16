Зваблива тренерка Теммі Хемброу показала фото у спідньому (18+)

Відома фітоняшка Теммі Хемброу знову прикувала до себе увагу мережі, а все через розкішні фото у білизні. Ця дівчина не дарма працює над собою щодня.

26-річна фітоняшка та модель Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів осіб. А все тому, білявка навчає турбуватись про своє тіло, мотивує займатись спортом та просто ділиться яскравими фото зі своїх буднів.

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Нещодавно красуня поділилась серією кадрів, на яких роздягається. Важко не помітити стрункі форми Теммі, якій дуже пасує рожевий колір. Звісно ж, фанати не могли не засипати Хемброу компліментами, адже вона завжди готова до літа і найпікантніших образів.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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