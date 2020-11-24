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Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)

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Як сивина змінює жінок - фото 1
Як сивина змінює жінок / instagram.com/jackmartincolorist

З віком більшість жінок починає сивіти, однак це зовсім не причина засмучуватись чи почуватись менш привабливо. Особливо, коли це можна зробити своєю родзинкою, як на знімках цих перевтілень!

Після 30 років мало хто з жінок не помічає у себе хоча б кілька сивих волосин, а після 50 сивина вже захоплює половину шевелюри. Як і зморшки, срібне волосся є звичайною частиною старіння, у якому немає нічого поганого. Зате це можна зробити власною родзинкою, чим і займається талановитий колорист зірок Джек Мартін.

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Останні кілька років він усіляко доводить, що срібний колір ніколи не вийде з моди. Мартін навіть розробив спеціальну техніку, яка дозволяє клієнткам поступово відмовлятись від фарбування волосся. Але найбільший захват викликають фото жінок до і після походу до салону колориста. Це справді варто побачити:

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436313

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436314

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436315

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436316

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436317

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436318

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436319

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436320

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436321

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436322

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436323

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436324

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436325

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436326

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436327

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436328

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436329

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436330

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436331

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436332

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436333

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436334

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436335

Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото) - фото 436336

Джерело фото: instagram.com/jackmartincolorist

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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