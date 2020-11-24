Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)

З віком більшість жінок починає сивіти, однак це зовсім не причина засмучуватись чи почуватись менш привабливо. Особливо, коли це можна зробити своєю родзинкою, як на знімках цих перевтілень!

Після 30 років мало хто з жінок не помічає у себе хоча б кілька сивих волосин, а після 50 сивина вже захоплює половину шевелюри. Як і зморшки, срібне волосся є звичайною частиною старіння, у якому немає нічого поганого. Зате це можна зробити власною родзинкою, чим і займається талановитий колорист зірок Джек Мартін.

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Останні кілька років він усіляко доводить, що срібний колір ніколи не вийде з моди. Мартін навіть розробив спеціальну техніку, яка дозволяє клієнткам поступово відмовлятись від фарбування волосся. Але найбільший захват викликають фото жінок до і після походу до салону колориста. Це справді варто побачити:

Джерело фото: instagram.com/jackmartincolorist

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