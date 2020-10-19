Поради для знайомств з минулого століття: де і як дівчата шукали хлопців для шлюбу

Сучасні знайомства можна описати свайпом праворуч або ліворуч у спеціальних додатках, але ще 70 років тому це була ще та складна місія. Інакше складно пояснити, чому тоді виходили журнали із сотнею порад для жінок, як засватати хорошого чоловіка.

У далекому 1958 журнал McCall’s опублікував довгий список зі 129 порад, які допомогти незаміжнім дівчатам "відхопити" чоловіка.

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Деякі з них доволі актуальні й сьогодні, приміром, сміятись з його жартів та робити компліменти. Але інші, мабуть, краще не застосовувати у реальному житті, адже вони точно не пройшли випробовування часом. Зате почитати їх доволі весело, що й пропонуємо зробити. Найкумедніші та найепічніші виділено жирним шрифтом.

Де знайти чоловіка:

1. Заведіть собаку та гуляйте з ним

2. Хай ваше авто вийде з ладу у стратегічному місці

3. Відвідуйте вечірню школу – запишіться на курси, які подобаються чоловікам

4. Шукайте у звітах про перепис населення одинаків

5. Читайте некрологи, щоб знайти вдівців

6. Долучіться до туристичного клубу

7. Займіться гольфом та відвідуйте різні поля для гольфу

8. Беріть кілька коротких відпусток і відвідуйте різні місця

9. Сідайте у парку на лавку та годуйте голубів

10. Влаштуйте велосипедну подорож Європою

11. Влаштуйтесь на роботу у медичну, стоматологічну або юридичну школу

12. Станьте медсестрою або стюардесою

13. Запитайте у чоловіків своїх подружок, чи є у них на роботі одинокі хлопці

14. Будьте доброзичливі з усіма, адже у них може бути пристойний син чи брат

15. Отримайте державну роботу закордоном

16. Станьте волонтером у суді присяжних

17. Будьте доброзичливими з потворними чоловіками, адже людину прикрашають її справи

18. Скажіть своїм друзям, що ви зацікавлені в шлюбі

19. Станьте частим гостем футбольних матчів

20. Не приймайте роботу у компаніях, де більшість – жінки

21. Влаштуйте на роботу у спортивному магазині

22. У літаку, у потязі чи в автобусі не сідайте поруч з жінками – обирайте чоловіків

23. Ходіть на всі шкільні зустрічі, адже там можуть бути вільні вдівці.

24. Не бійтесь спілкуватись з привабливішими дівчатами, адже у них можуть бути хлопці, яких вони відсіяли

25. Приїздіть у своє рідне місто – дикий хлопець по сусідство тепер може бути ефектним холостяком

26. Не розмовляйте з незграбними дівчатами, які притягують неприємності

27. Отримайте додаткову роботу у конгрес-бюро

28. Час від часу змінюйте квартири

29. Під час подорожей зупиняйтесь у невеликих готелях, де легше зустріти незнайомців

30. Навчіться малювати. Встановіть мольберт біля інженерного університету

Як привернути увагу чоловіка до себе:

31. Спотикайтесь, коли заходите до кімнати, де він є

32. Час від часу забувайте про обережність та телефонуйте йому

33. Тримайте коробку для капелюхів

34. Носіть пластир, що люди завжди запитували, що трапилось

35. Заробляйте багато грошей

36. Дізнайтесь кілька кумедних історій та навчіться їх добре розповідати. Але старайтесь ніколи не повторюватись

37. Підійдіть до нього та скажіть, що вам потрібна порада

38. Випадково впустіть носовичок – це працює

39. Хай ваш батько купить пару квитків до театру, які потрібно використати

40. Станьте у кутку та тихо поплачте – швидше за все, він підійде спитати, що трапилось

41. Якщо ви на курорті, то попросіть портьє покликати вас

42. Придбайте кабріолет – чоловіки їх обожнюють



43. Не називайте йому своє ім'я до наступної зустрічі

44. Дізнайтесь, як спекти смачні пироги з яблуками – принесіть один в офіс, щоб холостяки його скуштували

45. Смійтесь з його жартів

46. Якщо серед знайомих чоловіків є тихоня, то чому б його не розкрити?

47. "Випадково" відкрийте гаманець посеред вулиці, щоб з нього щось вилетіло

Як мати кращий вигляд в очах чоловіка:

48. Чоловікам подобається вважати, що вони розбираються у парфумах, тож можете попросити пораду щодо аромату

49. Оберіть собі окуляри – чоловіки досі обожнюють дівчат в окулярах – або спробуйте контактні лінзи

50. Спершу потренуйтесь випивати з подружками

51. Якщо ви фарбуєте волосся, то оберіть відтінок, який буде незмінним

52. Найчастіше носіть підбори – вони роблять жінку сексуальною

53. Попередній пункт можна скасувати, якщо чоловік нижчий за вас

54. Скажіть йому, що він красивий

55. Бережіть своє здоров’я – чоловіки не люблять хворих дівчат

56. Якщо ви маєте чудовий вигляд у светриках, то одягайте по одному на кожне третє побачення

57. Одягайтесь не так, як інші дівчата в офісі

58. Отримайте засмагу

59. Слідкуйте за своїм словниковим запасом

60. Сядьте на дієту, якщо вам потрібно

61. Рідко замовляйте стейк, якщо ви з чоловіком

62. Не кажіть йому про свою алергію

63. Європейські жінки уміють користуватись своїм поглядом – тренуйтесь перед дзеркалом

64. Придбайте дзеркало у повний ріст і добре подивіться на себе перед тим, як йти на побачення

65. Змініть колір панчіх та стежте, щоб шви були рівні

66. Підтримуйте свіжий вигляд завдяки скрабуванню

67. Якщо він придбав для вас якийсь аксесуар чи дрібничку, то вдягніть це

68. Використовуйте попільничку, а не кидайте сигарети у чашку від кави

69. Відшліфуйте представлення, навчіться робити їх витончено

70. Не будь надто метушливим

71. Дотримуйтесь своїх моральних стандартів

72. Не скигліть - дівчата, які ниють, залишайтеся позаду

Як захопити чоловіка:

73. Покажіть, що можете розважатись і на дешевому побаченні, але не перестарайтесь

74. Не дозволяйте своїм батькам ставитись до нього, як до потенційного чоловіка

75. Попросіть своїх батьків кудись піти, коли ви розважаєтесь

76. Влаштуйте подвійне побачення із щасливою подружньою парою, хай подивиться, як це

77. Розповідайте його друзям приємні речі про нього

78. Надішліть його матері вітальну листівку з днем народження

79. Попросіть у його матері кілька рецептів

80. Поговоріть з його батьком про бізнес і погодьтесь, що податки надто високі

81. Придбайте дітям його сестри милі подарунки

82. На першому побаченні скажіть йому, що не думаєте про заміжжя

83. Не говоріть про те, скільки хочете дітей

84. Якщо він рибалка, то навчіться чистити рибу

85. Не розповідайте йому все про себе на перших зустрічах

86. Коли гуляєте з ним, не намагайтесь зупинитись біля кожної вітрини

87. Не розповідайте йому, скільки коштує ваш одяг

88. Навчіться шити та носіть те, що зробили самі

89. Не пліткуйте про нього

90. Ніколи не кажіть йому, що він у вас єдиний, навіть, якщо вдома ви ночуєте всього 1-2 ночі на тиждень

91. Не будьте простачкою, коли він намагається влаштувати побачення

92. Навіть на ранніх побаченнях чому б не вибрати улюблену пісню, яка для вас буде "своєю"?

93. Дізнайтеся про дівчат, з якими він не одружився. Не повторюйте їхніх помилок

94. Не обговорюйте своїх колишніх хлопців

95. Якщо ви овдовіли або розлучилися, не обговорюйте свого колишнього чоловіка

96. Будьте "гнучкими" – якщо він вирішить пропустити танець і веслувати на озері, йдіть – навіть якщо ви одягнули найкращу вечірню сукню

97. Сховайте світ Phi Beta Kappa ключ, якщо він у вас є (Емблема Товариства, золотий ключ, широко визнана як символ академічних досягнень)

98. Перетворіть самотніх вовків у чоловіків, якщо вони мають честь

99. Боріться з бажанням переконувати його у чомусь – принаймні до шлюбу

100. Залишайтеся невинними, але не невігласами

101. Навчіться малювати лінію, але робіть це витончено

102. Зробіть свій будинок комфортним, коли він телефонує: великі попільнички, зручні стільці

103. Навчіться грати в покер

104. Якщо він багатий, скажіть, що вам подобаються його гроші – чесність заінтригує його



105. Ніколи не дозволяйте йому вважати, що ваша кар’єра важливіша за ваш шлюб

106. Час від часу купуйте йому кумедний або відповідний подарунок, але він не має бути занадто дорогим.

107. Створіть і надішліть йому кумедний комікс чи мультик, який щось означає для вас обох

108. Не розповідайте брудних історій.

109. Припиніть бути маминою дівчинкою – хай він не думає, що у нього можуть бути проблеми з законом, навіть якщо можуть

110. Зверніть увагу, що смертність самотніх чоловіків удвічі перевищує смертність серед одружених

Шалені ідеї, які підкорити чоловіка: можна все

111. Вступіть у Єльський університет

112. Отримати мисливське посвідчення

113. Якщо ваша мама повненька, то скажіть йому, що ви вдались у батька. Якщо ж і батько повненький, скажіть йому, що вас вдочерили

114. Сховайтесь на броненосці

115. Орендуйте рекламний щит і розмістіть на ньому свою фотографію та номер телефону

116. Намалюйте своє ім’я і номер на даху та напишіть: "мені потрібні круті пілоти"

117. Почніть кампанію пліток про те, які ви бажані

118. Засмагайте на модному пляжі опівдні

119. Катайтесь до аеропорту і назад

120. Підкупіть оператора колеса огляду, щоб застрягти у верхній частині колеса огляду

121. Станьте на жвавому куті вулиці з ласо

122. Візьміть з собою камеру і просіть незнайомих красивих чоловіків, чи можуть вони зробити вам знімок

123. Попросіть маму взяти квартирантів-чоловіків.

124. Робіть і продавайте перуки – лисі чоловіки точно клюнуть

125. Пустіть рекламу про пошук співвласника човна

126. Якщо побачили чоловіка з квартирою, не проґавте його

127. Завжди тримайте трос у багажнику свого авто

128. Хай у вашому офісі всі знають, що ви маєте коробку для ґудзиків, тож можна буде пришивати холостякам ґудзики

129. Не одружуйтесь з ним, якщо він частенько втрачає ґудзики

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