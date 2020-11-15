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Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись

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Інстаграм проти реальності - фото 1
Інстаграм проти реальності / madlovephotography

Ні для кого не секрет, що за ідеальними знімками в соцмережах ховається таке ж звичайне життя. Тому не дивно, що користувачі діляться кумедними та епічними фото, які точно змусять сміятись.

Блогери стараються демонструвати своє ефектне життя різними методами, але в Instagram достатньо зробити правильне фото, щоб створити ілюзію ідеального світу. Хоч більшість і не визнає цього, але чимало користувачів радісно прочиняють залаштунки свого життя.

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І це не дивно, адже з першого кадру навряд чи вдасться зафіксувати ту картинку, яку хоче побачити більшість. Такою відвертість в соцмережі діляться під тегом #instagramvsreality, і ці світлини точно покращать вам настрій! Від невдалих фото з домашніми улюбленцями і дітьми до правильного ракурсу – зацініть:

elmiefairchild - фото 435129
elmiefairchild
wlbdesigns - фото 435128
wlbdesigns
brokxsport - фото 435127
brokxsport
nova_and_kuiper_cats - фото 435126
nova_and_kuiper_cats
bridieblaze - фото 435125
bridieblaze
jamieeeee18 - фото 435124
jamieeeee18
shianne.barton22 - фото 435123
shianne.barton22
eli_jcb - фото 435122
eli_jcb
amyanneconstant - фото 435121
amyanneconstant
72_messyhouse_happykids - фото 435120
72_messyhouse_happykids
alliedemes - фото 435119
alliedemes
savyandsons - фото 435118
savyandsons
loloesb - фото 435117
loloesb
acorlett1 - фото 435116
acorlett1
madlovephotography - фото 435115
madlovephotography
eko_and_simba - фото 435114
eko_and_simba
rsl.xo - фото 435113
rsl.xo
hugo.thedalmatian - фото 435112
hugo.thedalmatian
praddouille_aussie/ - фото 435111
praddouille_aussie/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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