Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись

Ні для кого не секрет, що за ідеальними знімками в соцмережах ховається таке ж звичайне життя. Тому не дивно, що користувачі діляться кумедними та епічними фото, які точно змусять сміятись.

Блогери стараються демонструвати своє ефектне життя різними методами, але в Instagram достатньо зробити правильне фото, щоб створити ілюзію ідеального світу. Хоч більшість і не визнає цього, але чимало користувачів радісно прочиняють залаштунки свого життя.

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І це не дивно, адже з першого кадру навряд чи вдасться зафіксувати ту картинку, яку хоче побачити більшість. Такою відвертість в соцмережі діляться під тегом #instagramvsreality, і ці світлини точно покращать вам настрій! Від невдалих фото з домашніми улюбленцями і дітьми до правильного ракурсу – зацініть:

elmiefairchild

wlbdesigns

brokxsport

nova_and_kuiper_cats

bridieblaze

jamieeeee18

shianne.barton22

eli_jcb

amyanneconstant

72_messyhouse_happykids

alliedemes

savyandsons

loloesb

acorlett1

madlovephotography

eko_and_simba

rsl.xo

hugo.thedalmatian

praddouille_aussie/

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