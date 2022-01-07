Коли потрібно солити суп, щоб він вийшов смачним

Приготування супу – це доволі нескладний процес, але від кулінара до кулінара він різниться. І щоб він вийшов справді смачним, усі інгредієнти потрібно закидати у правильній послідовності – і навіть солити.

Кулінарними порадами поділилася фудблогерка Ейва на своїй сторінці в Instagram.

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Мабуть, усім знайома та ситуація, коли, здавалося б, дали достатньо спецій, а суп залишається прісним і без насиченого смаку? Уся річ у тому, що не варто куштувати гарячу страву.

Багато хто пробують гарячий суп на смак, вирішують, чого ж ще не вистачає. Тут слід врахувати, що у гарячих стравах солоний смак розкривається із затримкою. Тому, якщо є сумніви, потрібно дати страві постояти кілька хвилин, скуштувати ще раз і вже тоді досолювати.

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