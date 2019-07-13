Сирна запіканка: покрокові рецепти, як швидко приготувати смакоту

Запіканка з домашнього сиру має смак дитинства! Саме тому її обожнюю і дорослі, і малі. Ми підготували для вас найкращі рецепти сирної запіканки. Збережіть, щоб не загубити їх. Смачного!

Сирна запіканка для дітей з ізюмом

Інгредієнти:​​

200 грамів домашнього сиру 5% жирності

2 курячих яйця

3-4 ст.л. манної крупи

3-4 ст.л. сметани 25% жирності

2-3 ст.л. цукру

1 дрібка солі

жменя родзинок

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Рецепт приготування сирної запіканки з родзинками для дітей:

Сир, сіль, цукор і яйця розтерти разом. Додати сметану і промиті родзинки. Потім всипати манну крупу. Скляну форму для випічки змастити трохи олією і викласти в неї сирну масу. Дати постояти близько 10 хвилин. За цей час нагріти духовку до температури 180 градусів. Випікати сирну запіканку близько 40 хвилин, стежити, щоб вона не пригоріла!

Солона сирна запіканка

Інгредієнти:​​

Кефір – 2 ст. л.

Сир низькокалорійний – 100 грамів

Яйця – 2 шт.

Зелень – за смаком

Висівки – 2 ст. л.

Сир – 300 грамів

Сода – 0,5 ч. л.

Рецепт приготування солоної сирної запіканки:

Сир перемішайте з яйцями. Погашену в кефірі соду внесіть в сирну масу. Додайте до сиру висівки, тертий сир і нашатковану зелень. Випікайте в формі з силікону при 180°C 40 хвилин.

Сирна запіканка з яблуками або шоколадом

Інгредієнти:​​

Яблука – 2 шт.

Мелений імбир – 1/2 ч. л.

Сир знежирений – 100 г

Кориця – 1 ч. л.

Цукор тростинний – 4 ст. л.

Кефір – стакан

Яйця – 2 шт.

Цілозернове борошно (житнє) – 1,5 склянки

Сіль – дрібку

Мелений коріандр – 1/2 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Рецепт приготування сирної запіканки з яблуками або шоколадом:

Фрукти почистьте і натріть. В розім'ятий сир всипте яблука, сіль, спеції, яйця і цукор. Влийте в суміш кефір, всипте соду, доведіть до однорідності. Поступово всипте борошно в тісто, довівши його до стану рідкої сметани. Дайте тесту вистоятися пів години в теплому місці. Готуйте пиріг в застелене пергаментним папером формі 40 хвилин при 190°C.

Як приготувати запіканку в мультиварці

Інгредієнти:​​

Цукор – 3 ст. л.

Манка – 3 ст. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Яйця – 3 шт.

Сир – 300 грамів

Родзинки – 1 стакан

Рецепт приготування запіканки в мультиварці:

Яйця з цукром збийте до появи піни. Змішайте доведений до однорідності сир з яєчною масою. Всипте в суміш розпушувач і манку. Залиште її на чверть години для набухання. Вмішайте в суміш промитий і просушений ізюм. Випікайте блюдо в змащеній маслом без запаху чаші мультиварки в режимі "Випічка" 35 хвилин.

Сирна запіканка нашвидкуруч на сковороді

Інгредієнти:​​

Сметана – 200 г

Цукор – 100 г

Сир – 400 г

Ізюм – за смаком

Яйце – 3 шт.

Манка – 100 г

Сіль – пучку

Сода – 0,5 ч. л.

Швидкий рецепт приготування запіканки на сковорідці:

Змішайте сметану з манкою і залиште на чверть години для набухання. З цукром збийте яйця. Отриману суміш перемішайте з сиром. У сирну масу додайте розбухлу манку, гашену соду, сіль і родзинки. У змащену вершковим маслом посуд викладіть тісто. Готуйте 20 хвилин на плиті на дуже повільному вогні. Смачного!

Сирна запіканка з полуницею від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

Сир домашній – 550 г

Полуниця – 500 г

Манка – 45 г

Цукор – 120 г

Вершкове масло – 20 г

Ванільний цукор – 5 г

Родзинки – 70 г

Яйця – 5 шт.

Сметана – 50 г

Сметана – 50 г

Кориця мелена – 1 ст. л.

Рецепт приготування сирної запіканки з полуниці від Жені Клопотенко:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Полуницю промийте й очистьте від хвостиків. У мисці збийте з цукром 2 яйця, додайте сир, манку, сметану і перемішайте до однорідного стану. Введіть в масу по одному яйця, що залишились, додайте ванільний цукор і родзинки, добре перемішайте. Змастіть форму для запікання вершковим маслом. На дно форми викладіть полуницю, вилийте зверху сирну суміш, посипте корицею і відправте в духовку на 30-40 хвилин, поки поверхня запіканки не почне покриватися коричневою скоринкою. Дістаньте з духовки й дайте охолонути.

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