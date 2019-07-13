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Сирна запіканка: покрокові рецепти, як швидко приготувати смакоту
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Запіканка з домашнього сиру має смак дитинства! Саме тому її обожнюю і дорослі, і малі. Ми підготували для вас найкращі рецепти сирної запіканки. Збережіть, щоб не загубити їх. Смачного!
Сирна запіканка для дітей з ізюмом
Інгредієнти:
- 200 грамів домашнього сиру 5% жирності
- 2 курячих яйця
- 3-4 ст.л. манної крупи
- 3-4 ст.л. сметани 25% жирності
- 2-3 ст.л. цукру
- 1 дрібка солі
- жменя родзинок
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Рецепт приготування сирної запіканки з родзинками для дітей:
- Сир, сіль, цукор і яйця розтерти разом.
- Додати сметану і промиті родзинки.
- Потім всипати манну крупу.
- Скляну форму для випічки змастити трохи олією і викласти в неї сирну масу.
- Дати постояти близько 10 хвилин.
- За цей час нагріти духовку до температури 180 градусів.
- Випікати сирну запіканку близько 40 хвилин, стежити, щоб вона не пригоріла!
Солона сирна запіканка
Інгредієнти:
- Кефір – 2 ст. л.
- Сир низькокалорійний – 100 грамів
- Яйця – 2 шт.
- Зелень – за смаком
- Висівки – 2 ст. л.
- Сир – 300 грамів
- Сода – 0,5 ч. л.
Рецепт приготування солоної сирної запіканки:
- Сир перемішайте з яйцями.
- Погашену в кефірі соду внесіть в сирну масу.
- Додайте до сиру висівки, тертий сир і нашатковану зелень.
- Випікайте в формі з силікону при 180°C 40 хвилин.
Сирна запіканка з яблуками або шоколадом
Інгредієнти:
- Яблука – 2 шт.
- Мелений імбир – 1/2 ч. л.
- Сир знежирений – 100 г
- Кориця – 1 ч. л.
- Цукор тростинний – 4 ст. л.
- Кефір – стакан
- Яйця – 2 шт.
- Цілозернове борошно (житнє) – 1,5 склянки
- Сіль – дрібку
- Мелений коріандр – 1/2 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
Рецепт приготування сирної запіканки з яблуками або шоколадом:
- Фрукти почистьте і натріть.
- В розім'ятий сир всипте яблука, сіль, спеції, яйця і цукор.
- Влийте в суміш кефір, всипте соду, доведіть до однорідності.
- Поступово всипте борошно в тісто, довівши його до стану рідкої сметани.
- Дайте тесту вистоятися пів години в теплому місці.
- Готуйте пиріг в застелене пергаментним папером формі 40 хвилин при 190°C.
Як приготувати запіканку в мультиварці
Інгредієнти:
- Цукор – 3 ст. л.
- Манка – 3 ст. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Яйця – 3 шт.
- Сир – 300 грамів
- Родзинки – 1 стакан
Рецепт приготування запіканки в мультиварці:
- Яйця з цукром збийте до появи піни.
- Змішайте доведений до однорідності сир з яєчною масою.
- Всипте в суміш розпушувач і манку.
- Залиште її на чверть години для набухання.
- Вмішайте в суміш промитий і просушений ізюм.
- Випікайте блюдо в змащеній маслом без запаху чаші мультиварки в режимі "Випічка" 35 хвилин.
Сирна запіканка нашвидкуруч на сковороді
Інгредієнти:
- Сметана – 200 г
- Цукор – 100 г
- Сир – 400 г
- Ізюм – за смаком
- Яйце – 3 шт.
- Манка – 100 г
- Сіль – пучку
- Сода – 0,5 ч. л.
Швидкий рецепт приготування запіканки на сковорідці:
- Змішайте сметану з манкою і залиште на чверть години для набухання.
- З цукром збийте яйця.
- Отриману суміш перемішайте з сиром.
- У сирну масу додайте розбухлу манку, гашену соду, сіль і родзинки.
- У змащену вершковим маслом посуд викладіть тісто.
- Готуйте 20 хвилин на плиті на дуже повільному вогні.
- Смачного!
Сирна запіканка з полуницею від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Сир домашній – 550 г
- Полуниця – 500 г
- Манка – 45 г
- Цукор – 120 г
- Вершкове масло – 20 г
- Ванільний цукор – 5 г
- Родзинки – 70 г
- Яйця – 5 шт.
- Сметана – 50 г
- Сметана – 50 г
- Кориця мелена – 1 ст. л.
Рецепт приготування сирної запіканки з полуниці від Жені Клопотенко:
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Полуницю промийте й очистьте від хвостиків.
- У мисці збийте з цукром 2 яйця, додайте сир, манку, сметану і перемішайте до однорідного стану.
- Введіть в масу по одному яйця, що залишились, додайте ванільний цукор і родзинки, добре перемішайте.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом.
- На дно форми викладіть полуницю, вилийте зверху сирну суміш, посипте корицею і відправте в духовку на 30-40 хвилин, поки поверхня запіканки не почне покриватися коричневою скоринкою.
- Дістаньте з духовки й дайте охолонути.
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