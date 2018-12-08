Синоптики попередили про лавини в Карпатах

Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах у суботу, 8 грудня.

Як повідомляється на сайті відомства, 8-9 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається низька сніголавинна небезпека (перший рівень).

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"9-10 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (другий рівень)", – йдеться в повідомленні. Водночас висота снігового покриву в Карпатах у суботу місцями досягає 29 сантиметрів. "На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -3,8 градуса, сніг. Висота снігового покриву становить 29 см", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 грудня, у суботу, у кількох областях країни очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Відчутно сніжити на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині та Чернігівщині.

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