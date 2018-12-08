Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Синоптики попередили про лавини в Карпатах

  • 6
Висота снігового покриву у Карпатах становить 29 см - фото 1
Висота снігового покриву у Карпатах становить 29 см / Outdoor Ukraine

Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах у суботу, 8 грудня.

Як повідомляється на сайті відомства, 8-9 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається низька сніголавинна небезпека (перший рівень).

І ще: Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня

"9-10 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (другий рівень)", – йдеться в повідомленні. Водночас висота снігового покриву в Карпатах у суботу місцями досягає 29 сантиметрів. "На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -3,8 градуса, сніг. Висота снігового покриву становить 29 см", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 грудня, у суботу, у кількох областях країни очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Відчутно сніжити на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині та Чернігівщині.

Читайте також: У Карпатах повністю замерз водоспад: казкові фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1809
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 669
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1330
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Суспільство