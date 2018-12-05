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Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня
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Погода на Новий рік 2019 в Україні відзначиться незначним снігом та морозами, зробивши атмосферу свят ще затишнішою. Дізнайтесь прогноз погоди на 1 січня 2019 року на Радіо МАКСИМУМ!
У прес-центрі Укргідрометцентру потішили українців хорошими новинами про погоду на Новий Рік 2019. За попередніми прогнозами, у період з 31 грудня по 1 січня у більшості областей країни буде справжня зима, адже очікуються морози та сніг.
Детальніше: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків
Синоптики також вважають, що попри доволі теплу погоду в грудні, яку періодично змінюватимуть мінусові температури, саме напередодні Нового Року в країні засніжить. До того ж, прогнозується, що нічні морози втримають сніг на вулицях на кілька днів. Опісля повернуться “температурні гойдалки”, тому частина січня буде морозною із перервами на відлигу.
Варто додати, що метеорологи лише приблизно визначають, якою може бути погода на Новий Рік 2019, а детальні та точні прогнози з’являться в останні тижні грудня.
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