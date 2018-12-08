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Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня

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Погода на сьогодні 8 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 8 грудня в Україні

8 грудня частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а нічні морози посиляться.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 грудня, у суботу, у кількох областях країни очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Відчутно сніжити на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині та Чернігівщині. На решті території країни не очікуються значні опади, а температура вдень коливатиметься на рівні від -2 до +3

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У Києві 8 грудня очікується дощ з мокрим снігом, а також до -1+1 вдень і -4-6 вночі.

Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня - фото 293807

Детальний прогноз погоди 8 грудня по містах:

  • Ужгород +1+3
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +5+7
  • Херсон +3+5
  • Полтава 0-2
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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