Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня

Погода на сьогодні 8 грудня в Україні

8 грудня частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а нічні морози посиляться.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 грудня, у суботу, у кількох областях країни очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Відчутно сніжити на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині та Чернігівщині. На решті території країни не очікуються значні опади, а температура вдень коливатиметься на рівні від -2 до +3

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У Києві 8 грудня очікується дощ з мокрим снігом, а також до -1+1 вдень і -4-6 вночі.

Детальний прогноз погоди 8 грудня по містах:

Ужгород +1+3

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця -1+1

Хмельницький +2+4

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +4+6

Одеса +5+7

Херсон +3+5

Полтава 0-2

Суми 0-2

Харків 0-2

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0-2

Луганськ 0-2

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