Синоптик попередила українців про похолодання

До кінця тижня в Україні втримається тепла та сонячна погода, однак за кілька днів знову прийде тимчасове похолодання з дощами. Детальніший прогноз погоди на 9-10 березня читайте далі.

9 березня, у суботу, по всій країні очікується тепла та хмарна погода, однак вже з нового тижня температура повітря почне знижуватись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"9-го березня в Україні ще буде тепло. Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, на півдні Одещини до +16 градусів. Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів. Дощі ймовірні у східних областях та місцями на Півдні. У більшості областей переважатиме суха сонячна погода", – відзначила вона.

У Києві 9 березня прогнозується сонячна погода до +12 з помірним вітром. А вже з 10 березня північні області почнуть охоплювати дощі та похолодання. Зниження температури по всій країні розпочнеться вже з понеділка.

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