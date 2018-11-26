Синоптик попередила про погіршення погоди

Погода в Україні 27 листопада відзначиться дощем та снігом.

У вівторок, 27 листопада, в країні втримаються опади, а також зміниться температурний контраст. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Український понеділок зі сніжної противної каші, дощу, небезпечних доріг та слизьких тротуарів планує все перетягти з собою у вівторок. Серйозний температурний контраст очікується – від -3 на Півночі до +10 на Півдні. Щоправда, вдень опади з Півночі та Заходу зсунуться, поступово припиняться", – поділилась вона.

У Києві 27 листопада опади припиняться, а температура втримається на рівні -5, а вже з середи у столиці прогнозують посилення морозу.

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