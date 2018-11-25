Синоптики попередили про сильний снігопад у Карпатах

Зима в Україні в цьому році буде теплою / 1ZOOM

У неділю, 25 листопада, у Карпатах почнуться сильні снігопади.

За даними метеорологів, у неділю, 25 листопада, у Карпатах очікується дощ із переходом увечері в мокрий сніг.

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А 26-27 листопада по регіону вдарить сильний снігопад. Очікується, що висота сніжного покриву може скласти 10-20 см, а на високогір'ї й усі 30 см. Нагадаємо, на вихідні в Україні прогнозували морози й сніг із дощем.

До речі, зима в Україні в цьому році буде теплою, у грудні і січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою. Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вищою за кліматичну норму. Якщо раніше це було від -3 градусів на півночі до +3 градусів на півдні, то в цьому році очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути плюсовою. Тільки в північних і північно-східних областях вона залишатиметься мінусовою.

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