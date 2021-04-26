Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Нічні заморозки затримаються в країні майже до кінця тижня, а вдень місцями можливі навіть снігопади. Детальний прогноз погоди на 27 квітня по містах читайте далі.

27 квітня, у вівторок, в Україні затримається волога та прохолодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, температура повітря вдень втримається на рівні до +7+12, а у південних та східних областях до +10+14. Однак вночі заморозки затримаються ще до кінця тижня.

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"27-го квітня атмосфера попсує весняні нерви західним та північно-східним областям – ймовірність снігу. Вдень у вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня. Сильні дощі, добре, що хоч не сніг, можливі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями в центральних областях. На решті території України буде без істотних опадів", – поділилась вона.

У Києві 27 квітня вдень повітря прогріється до +10, серйозних опадів не очікується. А от на потепління українцям варто сподіватись не раніше другої половини тижня.

Прогноз погоди на 27 квітня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +9+11

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +9+11

Житомир +9+11

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон +9+11

Сімферополь +11+13

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +9+11

Дніпро +8+10

Запоріжжя +9+11

Донецьк +9+11

Луганськ +10+12

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