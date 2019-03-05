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8 березня Серіал Школа

Синдром розбитого серця: пояснення науковців

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Швейцарські фахівці провели цікаве дослідження - фото 1
Швейцарські фахівці провели цікаве дослідження / akspic

Хвороби серця тісно пов'язані з емоційними переживаннями і трапляються вони, в основному, у жінок. Чому так відбувається?

Вчені виявили зв'язок між "синдромом розбитого серця" і порушеннями в роботі мозку.

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Кардіоміопатія такоцубо, або "синдром розбитого серця", викликає ослаблення нижньої частини серцевого м'яза, в той час, як інша його частина зберігає розмір. Хвороба вражає, в основному, жінок, тільки 10% з відомих випадків складають чоловіки.

Швейцарські дослідники проаналізували МРТ головного мозку 15 пацієнтів з синдромом і 39 здорових добровольців. Виявилося, що у хворих спостерігається зниження зв'язку між зонами мозку, які відповідають за автономне функціонування органів і обробку емоцій. Це призводить до ослаблення зв'язку між вегетативною нервовою системою і лімбічною системою.

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Джерело: academic
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