Синдром розбитого серця: пояснення науковців

Хвороби серця тісно пов'язані з емоційними переживаннями і трапляються вони, в основному, у жінок. Чому так відбувається?

Вчені виявили зв'язок між "синдромом розбитого серця" і порушеннями в роботі мозку.

І ще: Це солодкий продукт захищає від серцево-судинних захворювань

Кардіоміопатія такоцубо, або "синдром розбитого серця", викликає ослаблення нижньої частини серцевого м'яза, в той час, як інша його частина зберігає розмір. Хвороба вражає, в основному, жінок, тільки 10% з відомих випадків складають чоловіки.

Швейцарські дослідники проаналізували МРТ головного мозку 15 пацієнтів з синдромом і 39 здорових добровольців. Виявилося, що у хворих спостерігається зниження зв'язку між зонами мозку, які відповідають за автономне функціонування органів і обробку емоцій. Це призводить до ослаблення зв'язку між вегетативною нервовою системою і лімбічною системою.

Читайте також: Ці продукти покращують настрій