Це солодкий продукт захищає від серцево-судинних захворювань

Медики назвали солодкий смаколик, який повинен бути у раціоні кожного, адже позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Американські учені дійшли до висновку, що мед у щоденному раціоні допомагає зменшити розмір артеріальних бляшок на 30%. Експерти з Університету Вашингтона пояснили, що такий ефект виникає через натуральний цукор у складі меду.

І ще: За яких умов шоколад можна їсти щодня

"Відомий під назвою трегалоза цей цукор здатний запобігати інфаркту, він активує білок, який змушує імунні клітини видаляти з артерій клейкі бляшки", – наголошують дослідники.

Це підтвердив й експеримент на лабораторних мишах, яких розділили на групи та тестували вплив трегалозу. Варто пояснити, що кількість бляшок в артеріях може призвести до атеросклерозу, що спричиняє інфаркт, інсульт та артеріальну гіпертензію. Тому мед є чудовим способом зміцнити імунітет та продовжити життя.

Мед допомагає судинам

Читайте також: Дієтологи назвали оптимальну схему харчування