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Це солодкий продукт захищає від серцево-судинних захворювань

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Мед допомагає судинам - фото 1
Мед допомагає судинам

Медики назвали солодкий смаколик, який повинен бути у раціоні кожного, адже позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Американські учені дійшли до висновку, що мед у щоденному раціоні допомагає зменшити розмір артеріальних бляшок на 30%. Експерти з Університету Вашингтона пояснили, що такий ефект виникає через натуральний цукор у складі меду.

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"Відомий під назвою трегалоза цей цукор здатний запобігати інфаркту, він активує білок, який змушує імунні клітини видаляти з артерій клейкі бляшки", – наголошують дослідники.

Це підтвердив й експеримент на лабораторних мишах, яких розділили на групи та тестували вплив трегалозу. Варто пояснити, що кількість бляшок в артеріях може призвести до атеросклерозу, що спричиняє інфаркт, інсульт та артеріальну гіпертензію. Тому мед є чудовим способом зміцнити імунітет та продовжити життя.

Мед допомагає судинам - фото 305032
Мед допомагає судинам

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Джерело: zdorovia.com.ua
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