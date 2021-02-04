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А чом би й ні: на обкладинці Vogue Italia з'явилася стажерка

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Vogue Italia прагне повернути людей на вулицю - фото 1
Vogue Italia прагне повернути людей на вулицю

Героїнями лютневого номера Vogue Italia стали стажерка редакції та молодший акаунт-менеджер бренду Giorgio Armani. Зйомку провели прямо на вулицях Мілана, за декілька метрів від офісу редакції.

Головний редактор Vogue Italia Еммануель Фарнетті каже, що таким чином він "хоче повернути людей на вулицю" – у прямому та переносному сенсі.

Це цікаво:

"Це місце, де мода зародилася і для якого вона призначена, куди ми всі мріємо незабаром повернутися, щоб жити вільнішим і легшим життям", – пояснює Еммануель.

Для роботи над обкладинками запросили 25 міжнародних стилістів. Крім дівчат з обкладинки, стилістам дозволили одягнути та сфотографувати людей, чий стиль їх надихає. Тонні Гудман, наприклад, вибрала свого сина ("попри те що він моя дитина, це одна з найвидатніших людей, яких я знаю"). А стиліст Еліс Годдар одягла свою ж асистентку.

Номер назвали The Everyday Issue. Кажуть, місце моделей на карантині зайняли наші матері, подруги, випадкові перехожі або актриси, яких ми бачили на екрані й у житті. Тому номер присвятили "справжньому одягу, справжньому життю та справжнім місцям".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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