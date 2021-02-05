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Спокуслива Міс Україна 2020 розкрила секрет схуднення

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Єлизавета Ястремська - фото 1
Єлизавета Ястремська / instagram

Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2021", 27-річна Єлизавета Ястремська розповіла, як схудла на 20 кг без дієт.

За словами красуні, їй вдалося схуднути на 20 кг завдяки... закоханості. Єлизавета Ястремська зізналася, що страждала і через нестачу маси тіла, і від її надлишку.

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За словами моделі, в підлітковому віці вона з'їдала батон перед сном, щоб набрати вагу. За три роки вона набрала 73 кг, і довелося боротися із зайвою вагою. Ястремська розповіла, що впоратися з ожирінням їй допомогли дієти і спорт, проте остаточно прийти в норму допомогла закоханість.

"Все почалося тоді, коли я закохалася. Я закохалася так, що гормони скакали від ендорфінів до адреналіну. За рік цієї закоханості я схудла з 73 кілограмів до 53", – зізналася Міс Україна. За словами моделі, відчуття щастя - найкраща профілактика переїдання, оскільки позитивні емоції притупляють почуття голоду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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