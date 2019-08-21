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Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігурою: відео

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Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігурою: відео - фото 1

Сінді Кроуфорд любить хизуватися своїм досконалим тілом. Над фігурою зірка й досі працює старанно, не шкодуючи сил і часу. Ролик з спортзалу з'явився на сторінці красуні в Instagram.

Нещодавно супермодель з сім'єю відпочивали на озері. Сінді показала в мережі мальовничі краєвиди, прогулянки з рідними і пікніки з різноманітними закусками і напоями. Тепер настав час повернутися до графіка з регулярними заняттями. Кілька годин тому в її мікроблозі моделі з'явилося нове відео зі спортзалу.

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Супермодель 90-х робить присідання, спираючись спиною об гімнастичний м'яч. Одягнена вона в сірі легінси і чорний спортивний топ. Волосся зібране у хвіст, мінімум макіяжу, вся увага – на правильному виконанні вправ. Контролює їх знаменитий зірковий тренер Сара Хагамен. Яка, до речі, уточнила на своїй сторінці, що Кроуфорд робила цілих три заходи по 10 таких присідань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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