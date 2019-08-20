Сексуальна Демі Роуз знялася в екстремальному бікіні: відверті фото

Відома британська супермодель Демі Роуз, яка називається "британською Кардашян", знялася в ледь помітному бікіні. Зірка показала пікантний знімок на своїй сторінці в Instagram.

Так, Роуз позувала у золотистому купальнику з бюстгальтером-шторками, крихітні шматки тканини якого ледь прикривають пишні груди моделі.

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Трусики виконані у вигляді тонкої смужки на бердах, на якій також у вигляді шторки закріплений шматок матерії. Він настільки маленький, що прикриває лише кілька сантиметрів зони бікіні зірки. Роуз знялася біля стовбура пальми з розпущеним волоссям і чокером в тон купальнику.

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