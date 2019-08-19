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Оголена дружина екс-динамівця засвітилася в компанії красенів

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Гаряча Ірина Морозюк - фото 1
Гаряча Ірина Морозюк / instagram

Ірина Морозюк похвалилася відвертою фотографією. Шанувальники у коментарях дивуються: куди ж дивиться чоловік Іри?

Ірина, дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-захисника київського Динамо, поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною.

І ще: Дружина екс-динамівця постала в образі сексуальної вчительки

На своїй сторінці в Instagram Ірина повідомила, що зовсім скоро в Мілані (Італія) відбудеться презентація нової колекції одягу її бренду MRZ.

"Друзі! Рада вам повідомити круту новину, дуже скоро вже відомий вам бренд @mrz_design представить свою нову колекцію в Мілані (Італія). Передплачуйте і стежте за нами в прямому ефірі. Всі подробиці, дуже важливого для мене заходу, трошки пізніше".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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