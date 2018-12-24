Не впізнати: Beyonce вразила фанатів зміною стилю

Поп-діва Beyonce вирішила кардинально змінити образ та позбулась розкішних локонів.

37-річна американська співачка Beyonce встигає не лише займатись своєю кар'єрою та родино, а й періодично вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 121 млн користувачів, і це не дивно, адже дружина Джей Зі не надто любить ідеальні глянцеві кадри і надає перевагу знімкам на смартфон. Нещодавно виконавиця потішила прихильників несподіваною зміною образу, адже після темних локонів вона вирішила заплести довгі кіски та обрала темніший макіяж. Фанати не одразу впізнали зірку та засипали її компліментами та коментарями про те, що вона виглядає значно молодшою. А як вважаєте ви?

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