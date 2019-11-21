Син Єлизавети II склав монарші обов'язки через секс-скандал

Британський принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети II, складає із себе монарші обов'язки на тлі звинувачень про зв'язок із підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Про рішення 59-річного принца в заяві повідомила прес-служба Букінгемського палацу. Принц Ендрю пояснив, що обставини, пов'язані з його минулими контактами з Джеффрі Епштейном, "стали серйозним фактором, який заважає як роботі сім'ї, так і роботі багатьох благодійних організацій, які він з гордістю підтримує".

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Він сказав, що глибоко співчуває жертвам Епштейна. Після інтерв'ю BBC принц Ендрю зіткнувся з різкою критикою його дружби з американським фінансистом, заарештованим в липні 2019 за підозрою в організації проституції. За місяць Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері: судовий процес так і не відбувся.

Під час слідства Вірджинія Джуффре, одна з ймовірних жертв Епштейна, заявила, що її тричі змушували займатися сексом з принцом. Принц Ендрю завжди заперечував будь-які форми сексуального контакту або стосунків з нею. Компанії BT і Barclays, а також університети та благодійні фонди, з якими працював принц, дистанціювалися від нього на тлі скандалу.

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