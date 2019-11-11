Apple Card звинуватили у сексизмі: що не так

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) почав розслідування стосовно Goldman Sachs після того, як засновник компанії Basecamp Девід Хайнемайер Хенссон звинуватив Apple і обслуговуючий Apple Card банк у сексизмі при визначенні кредитних лімітів. Що ж не так з "яблучною" кредиткою?

За словами Хенссона, йому схвалили суму кредитного ліміту у 20 разів вищу, ніж його дружині, попри її вищий кредитний рейтинг. Після звернення в службу підтримки він не отримав ніякої допомоги, крім складання офіційної скарги. Через деякий час їй вдалося отримати вищий кредитний ліміт, але це пов'язано з реакцією банку на суспільний резонанс.

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NYDFS повідомив Bloomberg, що розслідує всі факти правопорушень з боку Apple і Goldman Sachs, а також перевірить компанії на рівне ставлення до кожного клієнта. Представники департаменту відзначили, що будь-яка алгоритмічна упередженість, в тому числі ненавмисна, порушує законодавство Нью-Йорка.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work. — DHH (@dhh) November 7, 2019

Goldman Sachs стверджує, що кредитні рішення ґрунтувалися винятково на платоспроможності клієнта, а не на таких факторах, як стать або етнічна приналежність. Однак в цьому конкретному випадку жінка з вищим кредитним рейтингом отримала значно нижчий ліміт.

Хенссона підтримав співзасновник Apple Стів Возняк, який зіткнувся з такою ж проблемою. Apple поки не прокоментувала ситуацію, а Goldman Sachs очікує закінчення перевірок з боку влади.

The same thing happened to us. I got 10x the credit limit. We have no separate bank or credit card accounts or any separate assets. Hard to get to a human for a correction though. It's big tech in 2019. — Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019

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