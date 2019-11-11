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Apple Card звинуватили у сексизмі: що не так

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Apple звинувачують у сексизмі - фото 1
Apple звинувачують у сексизмі

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) почав розслідування стосовно Goldman Sachs після того, як засновник компанії Basecamp Девід Хайнемайер Хенссон звинуватив Apple і обслуговуючий Apple Card банк у сексизмі при визначенні кредитних лімітів. Що ж не так з "яблучною" кредиткою?

За словами Хенссона, йому схвалили суму кредитного ліміту у 20 разів вищу, ніж його дружині, попри її вищий кредитний рейтинг. Після звернення в службу підтримки він не отримав ніякої допомоги, крім складання офіційної скарги. Через деякий час їй вдалося отримати вищий кредитний ліміт, але це пов'язано з реакцією банку на суспільний резонанс.

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NYDFS повідомив Bloomberg, що розслідує всі факти правопорушень з боку Apple і Goldman Sachs, а також перевірить компанії на рівне ставлення до кожного клієнта. Представники департаменту відзначили, що будь-яка алгоритмічна упередженість, в тому числі ненавмисна, порушує законодавство Нью-Йорка.

Goldman Sachs стверджує, що кредитні рішення ґрунтувалися винятково на платоспроможності клієнта, а не на таких факторах, як стать або етнічна приналежність. Однак в цьому конкретному випадку жінка з вищим кредитним рейтингом отримала значно нижчий ліміт.

Хенссона підтримав співзасновник Apple Стів Возняк, який зіткнувся з такою ж проблемою. Apple поки не прокоментувала ситуацію, а Goldman Sachs очікує закінчення перевірок з боку влади.

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Джерело: Bloomberg
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