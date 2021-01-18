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У Prada показали першу чоловічу колекцію
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Міучча Прада і Раф Сімонс представили довгоочікувану чоловічу колекцію Prada сезону осінь / зима 2021. Про їхню колаборацію стало відомо ще восени 2020 року, коли відбувся перший спільний карантинний показ дуету.
У новій роботі Прада і Сімонса простежується почерк обох дизайнерів, а Рафу, очевидно, набагато простіше працювати з чоловічим одягом. Моделями на показі Prada, звичайно, були чоловіки. Вони демонстрували приталені і обтягуючі речі, що підкреслюють фігуру.
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Хлопці з'являлися на подіумі у водолазках і топах чорного та фіолетового кольорів, в тонких кардиганах і лосинах. Вражають і образи з в'язаними та трикотажними жилетами на ґудзиках, в поєднанні з об'ємними пальто і укороченими штанами.
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