Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу

Син зіркового футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем Круз знявся у провокативній фотосесії для глянцю. Хлопець постав на обкладинці журналу i-D Magazine у сміливому образі.

Знімки та інтерв'ю опублікували на сайті журналу. На обкладинці Бекхем Круз зображений топлес. Він сидить на стільці в білих трусах-боксерках Sunspel. Його волосся пофарбоване в рожевий. А образ доповнений безліччю прикрас. Шанувальники зауважили, що цей кадр дуже схожий на архівне фото Девіда Бекхема 20-річної давності.

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Юзери припускають, що Круз Бекхем повторив культову фотосесію свого батька у 2000 році. Будучи півзахисником збірної Англії, Девід знявся в аналогічному вбранні та позі, прикрасивши обкладинку журналу Homme Magazine.

Круз розповів, що раніше не пробував себе як модель на професійній фотосесії, проте з дитинства зіркова мама вчила його позувати.

Кожна відпустка, в яку ми вирушаємо, моя мама робить сотні знімків! Це дійсно трохи дратує. Але я думаю, що це мене багато чого навчило, – зізнався підліток.

Крім цього, у рамках фотосесії для журналу Бекхем-молодший знявся у різних яскравих образах:

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