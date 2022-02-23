Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу

  • 581
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 1

Син зіркового футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем Круз знявся у провокативній фотосесії для глянцю. Хлопець постав на обкладинці журналу i-D Magazine у сміливому образі.

Знімки та інтерв'ю опублікували на сайті журналу. На обкладинці Бекхем Круз зображений топлес. Він сидить на стільці в білих трусах-боксерках Sunspel. Його волосся пофарбоване в рожевий. А образ доповнений безліччю прикрас. Шанувальники зауважили, що цей кадр дуже схожий на архівне фото Девіда Бекхема 20-річної давності.

І ще: Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade

Юзери припускають, що Круз Бекхем повторив культову фотосесію свого батька у 2000 році. Будучи півзахисником збірної Англії, Девід знявся в аналогічному вбранні та позі, прикрасивши обкладинку журналу Homme Magazine.

Круз розповів, що раніше не пробував себе як модель на професійній фотосесії, проте з дитинства зіркова мама вчила його позувати.

Кожна відпустка, в яку ми вирушаємо, моя мама робить сотні знімків! Це дійсно трохи дратує. Але я думаю, що це мене багато чого навчило, – зізнався підліток.

Крім цього, у рамках фотосесії для журналу Бекхем-молодший знявся у різних яскравих образах:

Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498439
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498442
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498445
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498441
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498440
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498443
Син Бекхема повторив відвертий образ батька та знявся топлес для обкладинки журналу - фото 498444

Читайте також: Брітні Спірс опублікує відверту книгу про своє життя: скільки заробить співачка

пропозиції партнерів
Новини