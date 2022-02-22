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Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade

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Дивіться стильні фото з кампанії Gucci Love Parade - фото 1
Дивіться стильні фото з кампанії Gucci Love Parade

Gucci представив рекламну кампанію весняно-літньої колекції Love Parade. Зйомки пройшли у Лос-Анджелесі, а працювали над ними фотографи Мерт Алас та Маркус Піготт.

Героями кампанії креативний директор італійського бренду Алессандро Мікеле обрав актора та музиканта Джареда Лето, актрису Біні Фельдштейн, співачку Майлі Сайрус, репера Снуп Догга та актора із серіалу "Гра у кальмара" Лі Джон Дже. Дивіться стильні фото та відео на Радіо MAXIMUM!

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На опублікованих кадрах знаменитості "віддаються звільняючому симпозіуму, який перетворюється на діонісійський ритуал танцю". У релізі до кампанії зазначається, що Gucci Love Parade – це "свято, на якому люди та божества сидять пліч-о-пліч за розкішними столами".

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498321

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498322

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498323

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498324

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498325

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498326

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498327

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498328

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498329

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498330

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498331

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498332

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498333

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498334

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498335

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498336

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498337

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498338

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade - фото 498339

Показ колекції Gucci Love Parade відбувся у листопаді на Голлівудському бульварі, де розташована "Алея слави".

"Моя мати виховала мене як побожного шанувальника краси", – розповідав тоді Мікеле. Також він наголошував на важливості для нього "аури кіно, що породжує міфологію".

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