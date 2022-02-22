Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг знялися у рекламній кампанії Gucci Love Parade

Gucci представив рекламну кампанію весняно-літньої колекції Love Parade. Зйомки пройшли у Лос-Анджелесі, а працювали над ними фотографи Мерт Алас та Маркус Піготт.

Героями кампанії креативний директор італійського бренду Алессандро Мікеле обрав актора та музиканта Джареда Лето, актрису Біні Фельдштейн, співачку Майлі Сайрус, репера Снуп Догга та актора із серіалу "Гра у кальмара" Лі Джон Дже. Дивіться стильні фото та відео на Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри

На опублікованих кадрах знаменитості "віддаються звільняючому симпозіуму, який перетворюється на діонісійський ритуал танцю". У релізі до кампанії зазначається, що Gucci Love Parade – це "свято, на якому люди та божества сидять пліч-о-пліч за розкішними столами".

Показ колекції Gucci Love Parade відбувся у листопаді на Голлівудському бульварі, де розташована "Алея слави".

"Моя мати виховала мене як побожного шанувальника краси", – розповідав тоді Мікеле. Також він наголошував на важливості для нього "аури кіно, що породжує міфологію".

Читайте також: У кампанії Victoria's Secret уперше знялася модель з синдромом Дауна