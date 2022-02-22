Брітні Спірс опублікує відверту книгу про своє життя: скільки заробить співачка

Брітні Спірс випустить мемуари. Співачка уже підписала контракт із видавництвом Simon & Schuster.

Як пише Page Six, у книзі артистка відверто розповість про свою творчу кар'єру, а також про "токсичні" стосунки із членами її сім'ї. За даними журналістів, Спірс отримає за публікацію мемуарів 15 мільйонів доларів.

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За публікацію книги про життя Брітні боролися одразу кількох видавців, за словами одного інсайдера – "це одна з найбільших угод за весь час після Обами".

Права на книги Барака та Мішель Обами були продані у 2017 році, за понад 60 мільйонів доларів. 2001 року Білл Клінтон уклав угоду на 15 мільйонів доларів за свою постпрезидентську книгу "Моє життя".

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