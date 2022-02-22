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Брітні Спірс опублікує відверту книгу про своє життя: скільки заробить співачка

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Брітні Спірс випустить мемуари. Співачка уже підписала контракт із видавництвом Simon & Schuster.

Як пише Page Six, у книзі артистка відверто розповість про свою творчу кар'єру, а також про "токсичні" стосунки із членами її сім'ї. За даними журналістів, Спірс отримає за публікацію мемуарів 15 мільйонів доларів.

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За публікацію книги про життя Брітні боролися одразу кількох видавців, за словами одного інсайдера – "це одна з найбільших угод за весь час після Обами".

Права на книги Барака та Мішель Обами були продані у 2017 році, за понад 60 мільйонів доларів. 2001 року Білл Клінтон уклав угоду на 15 мільйонів доларів за свою постпрезидентську книгу "Моє життя".

Брітні Спірс опублікує відверту книгу про своє життя: скільки заробить співачка - фото 498189

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