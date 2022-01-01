Сім'я з Німеччини поставила у власній оселі 444 новорічні ялинки: це рекорд

Подружжя Томас і Сюзанна Єромін із міста Рінтельн у Німеччині поставили вдома 444 різдвяні ялинки. Це дозволило їм встановити новий світовий рекорд.

Як розповідає The Star, для прикраси ялинок пара використала 10 тисяч новорічних іграшок і 300 гірлянд. При цьому всі ялинки вбрані по-різному, в їхньому будинку не знайдеться навіть двох однакових.

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Німецький інститут рекордів визнав старання Томаса та Сюзанни новим світовим рекордом. Попередній належить також їм – торік вони прикрасили вдома 420 ялинок, пише Deutsche Welle. Сім'я тримає світову першість за кількістю ялинок уже кілька років.

За словами Томаса, зараз на їхніх ялинках горять близько 47 тисяч ламп. У колекції пари є зокрема тематичні ялинки, наприклад, прикрашені іграшками із "Зоряних воєн" і гумовими качечками. Найбільша їхня ялинка – розміром 3,50 метра – висить на стелі.

Раніше ми розповідали, що учені з Технічного університету Данії створили новорічну 14-сантиметрову ялинку з графену. Головне в ній те, що її товщина становить лише один атом, що стало світовим рекордом.

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