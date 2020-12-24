Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства

Пам'ятаєте ті часи, коли в кожного з нас на ялинці висіли однакові прикраси? Ні, ми не жаліємо за тим часом, а просто згадуємо дитинство з ностальгією.

Погодьтеся, старі ялинкові прикраси – це та річ, яка повертає нас в дитинство. Звісно, радянські іграшки не відрізнялись особливою красою, але мали своєрідний шарм. Зараз вони здаються нам смішними та недолугими, хоча колись ми дуже дорожили ними.

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Нумо згадувати ці дитячі іграшки!

Допис, поширений Продажа елочных игрушек СССР (@elka_igrushki) 30 Гру 2017 р. о 4:36 PST

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