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Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства

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Радянські іграшки - фото 1
Радянські іграшки

Пам'ятаєте ті часи, коли в кожного з нас на ялинці висіли однакові прикраси? Ні, ми не жаліємо за тим часом, а просто згадуємо дитинство з ностальгією.

Погодьтеся, старі ялинкові прикраси – це та річ, яка повертає нас в дитинство. Звісно, радянські іграшки не відрізнялись особливою красою, але мали своєрідний шарм. Зараз вони здаються нам смішними та недолугими, хоча колись ми дуже дорожили ними.

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Нумо згадувати ці дитячі іграшки!

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440461

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440462

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440463

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440464

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440465

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440466

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440467

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440468

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440469

Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства - фото 440470

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Джерело: fishki.net
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