Науковцям вдалося створити найтоншу новорічну ялинку у світі

Учені з Технічного університету Данії створили новорічну 14-сантиметрову ялинку з графену. Головне в ній те, що її товщина становить лише один атом, що стало світовим рекордом.

Для створення такої ялинки знадобився рулон графену завдовжки 10 метрів. Його об'єднали у суцільний шматок за допомогою ламінатора, а потім просканували терагерцевим випромінюванням. Усе це науковці зняли на відео.

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Учені стверджують, що просто намальована олівцем на папері ялинка була б набагато товстішою за один атом. Використаний шар тонший за звичайну невидиму оку бактерію у 3000 разів і становить всього третину нанометра. При цьому у графені, як і у графіті, основою є вуглець.

Зазначається, що святкова ялинка з графену зроблена не заради забави. Цей експеримент дозволив провести контроль якості графенового шару під час виробництва. Це дуже важливо для створення у майбутньому різних електронних схем на основі цього матеріалу.

До цього експерименту немає технології, що дозволяє контролювати електричну якість графену. Кольорові зображення дозволили виміряти, як шар графену поглинає терагерцеве випромінювання. Чим краще він це робить, тим вища його електропровідність.

Терагерцовые промені – високочастотні радіохвилі в діапазоні між інфрачервоним випромінюванням і мікрохвилями. З їхньою допомогою можна буде гарантувати, що технології, створені на основі графену, працюватимуть з меншою кількістю помилок.

Це дозволить створити високошвидкісну електроніку, здатну робити блискавичні обчислення за низького енергоспоживання.

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