У Києві з 300 автомобілів створили яскраву новорічну ялинку: атмосферні кадри з дрона

У Києві автомобілісти традиційно створили зі своїх машин ялинку. Відео із креативним новорічним деревом машин швидко розійшлося соцмережами.

У Києві на парковці одного з ТРЦ водії створили гігантську новорічну ялинку із 300 машин. Про це йдеться на сторінці Типовий Київ у Facebook.

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Автовласники включили фари та аварійки, а також ліхтарики телефонів, через що вид на "ялинку" з висоти був вражаючим – все світилося та мигало.

"Під час перформансу повністю занурені в новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання і співали новорічні пісні", – йдеться у підписі до ролика.

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