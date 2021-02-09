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Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування

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Сталлоне - фото 1
Сталлоне / facebook

Сильвестр Сталлоне став одним з перших власників нового Chevrolet Corvette C8. Тоді як не настільки відомі клієнти все ще чекають замовлені спорткари, зірка Рембо вже позує на тлі шикарного автомобіля.

Сталлоне купив новий Corvette у дилера Chevrolet в місті Мерфрісборо, штат Теннессі.

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Звідти спорткар доставили до будинку актора у Флориді, причому доставкою зайнявся особисто власник автосалону Бо Тріветт. Він опублікував у Facebook фотографії із зіркою на тлі нового автомобіля в кольорі Rapid Blue і підтвердив, що Сталлоне тепер – його клієнт.

Видання AutoEvolution передбачає, що Сталлоне виявився серед перших власників моделі завдяки зірковому статусу, який дозволив йому придбати машину поза чергою. За деякими даними, клієнти, які оформили заявку на покупку заздалегідь, все ще чекають свої Corvette. Наприклад, в схожій ситуації опинився житель штату Джорджія Денніс Калер, який ще в грудні 2020 року виграв новий Chevrolet Corvette в лотерею, проте досі його не отримав: через ажіотажний попит машин у дилерів немає.

Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування - фото 446824

Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування - фото 446825

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Джерело: facebook
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