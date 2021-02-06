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Дороги з безпровідною зарядкою таки виявилися ефективними: відео

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Дороги з безпровідною зарядкою ефективні для електромобілів - фото 1
Дороги з безпровідною зарядкою ефективні для електромобілів

Ізраїльська компанія ElectReon завершила випробування траси, оснащеної бездротовою зарядкою для електричного транспорту. Перші результати продемонстрували ефективність технології, підтвердивши, що погодні умови не чинять істотного впливу на роботу пристрою.

Одна з проблем сучасних електричних автомобілів криється у повільному заряді акумуляторів. Ефективним її усуненням можуть стати дороги з вбудованими у полотно зарядними станціями. Це дозволить отримувати необхідну енергію на ходу, не відволікаючись на підзарядку та простій електромобілів.

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Перші випробування пройшли у Швеції в місті Готланді. Ділянку дороги у 200 метрів оснастили зарядними котушками, а в проїжджаючі автомобілі вбудували спеціальні приймачі. Як виявилося, під час руху до 60 км/год траса здатна забезпечувати ефективну зарядку. При цьому за один проїзд тестовою ділянкою вдалося отримати 70 кВт. Також з'ясувалося, що погодні умови, включаючи сніг і обмерзання, не перешкоджають роботі бездротової технології.

"Зарядка електричних вантажівок, створених для перевезень на довгі відстані, прямо під час їх поїздки, – це справжній технологічний прорив, який став можливим після багатьох років наполегливої ​​праці. Успішні випробування наблизили нас до кінцевої мети – зробити революційну бездротову зарядку для електромобілів прямо під поверхнею дороги", – розповідають представники ElectReon.

Якщо ця технологія приживеться та стане шалено популярною, то й електромобілі уже не будуть здаватися такими дискомфортними для автовласників. Їдеш собі та заряджаєш авто. Це геніально, вважаємо ми!

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Джерело: Energy Industry Review
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