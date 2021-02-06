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Дороги з безпровідною зарядкою таки виявилися ефективними: відео
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Ізраїльська компанія ElectReon завершила випробування траси, оснащеної бездротовою зарядкою для електричного транспорту. Перші результати продемонстрували ефективність технології, підтвердивши, що погодні умови не чинять істотного впливу на роботу пристрою.
Одна з проблем сучасних електричних автомобілів криється у повільному заряді акумуляторів. Ефективним її усуненням можуть стати дороги з вбудованими у полотно зарядними станціями. Це дозволить отримувати необхідну енергію на ходу, не відволікаючись на підзарядку та простій електромобілів.
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Перші випробування пройшли у Швеції в місті Готланді. Ділянку дороги у 200 метрів оснастили зарядними котушками, а в проїжджаючі автомобілі вбудували спеціальні приймачі. Як виявилося, під час руху до 60 км/год траса здатна забезпечувати ефективну зарядку. При цьому за один проїзд тестовою ділянкою вдалося отримати 70 кВт. Також з'ясувалося, що погодні умови, включаючи сніг і обмерзання, не перешкоджають роботі бездротової технології.
"Зарядка електричних вантажівок, створених для перевезень на довгі відстані, прямо під час їх поїздки, – це справжній технологічний прорив, який став можливим після багатьох років наполегливої праці. Успішні випробування наблизили нас до кінцевої мети – зробити революційну бездротову зарядку для електромобілів прямо під поверхнею дороги", – розповідають представники ElectReon.
Якщо ця технологія приживеться та стане шалено популярною, то й електромобілі уже не будуть здаватися такими дискомфортними для автовласників. Їдеш собі та заряджаєш авто. Це геніально, вважаємо ми!
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