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Сіль не викликає серцево-судинних захворювань: науковці
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Дані нового дослідження, що спростовують усталену думку про небезпеку солі, опублікував авторитетний журнал Lancet.
Його автори, канадські вчені з Інституту досліджень здоров'я населення, стверджують: звична для багатьох людей кількість споживаної солі аж ніяк не пов'язана з ризиком для здоров'я.
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За даними ВООЗ, добове споживання солі в обсязі понад 5 грамів на день (одна чайна ложка) провокує небезпечні порушення в організмі людини, зокрема, викликаючи ожиріння та гіпертонію. Однак дослідники відзначають, що цієї норми не дотримуються ніде в світі, і в дійсності поняття надмірного споживання солі має починатися не з п'яти грамів, а з більшої кількості.
Цей висновок був зроблений фахівцями після того, як вони проаналізували відомості, здобуті під час дослідницького проекту Prospective Urban Rural Epidemiology і пов'язані зі здоров'ям 95,7 тисяч осіб віком від 35 до 70 років з 18 країн. Зокрема, медиками оцінювалося добове споживання натрію та калію, зріст, вага й артеріальний тиск людей, історії їхніх хвороб та інша інформація. За піддослідними спостерігали протягом восьми років.
У результаті виявилося, що підвищене споживання натрію може сприяти підвищенню ризиків гіпертонії та інсульту тільки за умови, що людиною вживається понад п'яти грамів натрію на добу, або більше 12 грамів солі на день (дві з половиною чайних ложки). В середньому ж людьми вживається значно менше солі – 4,77 грама натрію або менше 3 грамів солі, як підрахували вчені.
"Наше дослідження, як і інші праці, показує, що при помірних рівнях споживання натрій може бути корисним для здоров'я серця і судин. Небезпечним він стає при дуже високому або дуже низькому рівні. У більшості людей вживання солі не пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань або смерті", – констатували автори роботи.
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