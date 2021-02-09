Швидко і брутально: п'ять чоловічих способів схуднути до весни

Контроль ваги стереотипно сприймається як прерогатива жінок, але представники сильної статі стикаються з проблемою зайвих кілограмів не рідше. З'ясуємо, як можна швидко схуднути чоловікові і що слід і не слід робити в процесі самовдосконалення.

Режим харчування

Голодуючи, ефективно худнути не можна. Режим харчування, розроблений з урахуванням щоденних навантажень, віку, непереносимості продуктів і особистих переваг, допоможе стежити за вагою, позбутисяьзайвих кілограмів, відчувати себе сильніше і бадьоріше. Стандартний і дієвий спосіб прийому їжі – дробовий, 4-5 разів на день.

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Високоінтенсивні інтервальні тренування

Дослідження, опубліковане в журналі Medicine & Science in Sports & Exercise, показало, що високоінтенсивні інтервальні тренування ефективніші для спалювання калорій, ніж аеробні вправи. Ще два бонуси? Вони забирають менше часу, і їх неважко виконувати вдома без спеціального обладнання.

Забудь про жуйку

Жуйку люблять 83% населення нашої країни. Але ж всі – дорослі люди, і мали б знати, що під час жування в шлунково-кишковий тракт надходить енна кількість повітря, що викликає тяжкість в шлунку. Ліквідувати її найпростіше позаплановою трапезою. Воно тобі треба?

Холодна вода

Зневоднення не тільки викликає слабкість і погіршення самопочуття, а й уповільнює твій метаболізм, перешкоджаючи схудненню. На щастя, розв'язувати цю проблему можна дуже легко. Випивши всього кілька склянок чистої холодної води, ти можеш прискорити свій обмін речовин на цілих 30% всього за 40 хвилин.

Висипайся

Список переваг повноцінного нічного відпочинку для здоров'я величезний, і не дивно, що, крім боротьби зі стресом і вічною втомою, в нього входить і прискорення спалювання жиру. Річ у тому, що коли ти не висипаєшся, у тебе підвищується апетит і починає постійно переслідувати почуття голоду.

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