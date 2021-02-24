Материнська плата гнучкого HUAWEI Mate X2 коштує удвічі дорожче, ніж iPhone 12 Pro Max

Представлений нещодавно HUAWEI Mate X2 коштує майже $ 3000. Не дивно, що і вартість його ремонту відповідна. Так, заміна деяких компонентів коштує дорожче, ніж практично будь-який флагман конкурентів.

Згідно з офіційним китайським сайтом HUAWEI, заміна внутрішнього 8-дюймового екрану у разі поломки коштує 5699 юанів, що дорівнює $ 884.

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Для порівняння, новий Samsung Galaxy S21 коштує $ 799, а iPhone 12 обійдеться в $ 830. Якщо ж потрібно замінити материнську плату в версії на 256 ГБ, то ремонт обійдеться у 7199 юанів або $ 1116. Трохи дешевше, за $ 1099, у США можна придбати iPhone 12 Pro Max.

Якщо ж "пощастило" якимось чином зламати материнську плату в HUAWEI Mate X2 у версії на 512 ГБ, то потрібно бути готовим заплатити 8099 юанів, що еквівалентно $ 1256. Або можна заощадити та купити Galaxy S21 Ultra за $ 1199.

Ціна ремонту інших компонентів нового складного смартфона HUAWEI не так лякає. Так, акумулятор коштує $ 31, телекамера – $ 131, ультраширококутна камера – $ 51, основна камера – $ 184, тильна кришка – $ 90, зовнішній екран – $ 124, фронтальна камера – $ 70.

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