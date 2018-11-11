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Науковці спростували черговий міф про довголіття
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Довголіття все-таки не визначається тільки генами людини. Дослідження за участю 400 млн осіб показало, що ДНК майже не має ніякого впливу на те, як довго ми проживемо.
Протягом тривалого періоду науковці намагаються отримати відповідь на питання про те, що саме робить людину довгожителем.
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Існує точка зору, що здатність прожити до 100 років визначається двома наборами факторів. Перший має стосунок до генів, а другий – до способу життя. І ось тепер дослідження за участю понад 400 млн осіб показало, що генетика в цьому питанні не має вирішальне значення. Іншими словами, якісь характерні зміни в ДНК майже не мають жодного впливу на тривалість життя людей.
Нагадуємо, що ДНК визначає велику кількість характерних особливостей нашого здоров'я, а генетичний аналіз з кожним роком стає все більш якісним і доступним для широкого населення. Багато хто вважає, що за допомогою цього аналізу можна буде передбачити здоров'я і те, які хвороби ми передамо майбутнім поколінням. Однак тривалість життя визначається в більшості випадків саме зовнішніми факторами, на зразок способу життя і харчування, а також відсутністю шкідливих звичок на кшталт куріння і зловживання алкоголем. Також велике значення мають соціальні чинники, включаючи добробут. Їх включення дозволяє з більшим ступенем надійності передбачити середню тривалість життя людини.
І хоча в деяких сім'ях спостерігаються довгожителі протягом декількох поколінь, навряд чи на підставі цього можна сподіватися також прожити довго, як показало дослідження.
Приблизно 7% тривалості життя визначається генетикою.
Втім, багато експертів вважають, що саме гени мають значення. Але чи так це? Француженка Жанна Кальман, яка прожила 122 роки, мала батьків довгожителів, проте її діти абсолютно не успадкували ці гени. Донька померла у 35 років від пневмонії, син Фредерік помер у 73 роки, його онук – у 36, а чоловік Жанни – у 74.
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