Ось чим ніколи не можна снідати

З цих страв не варто починати свій день / Taste

Фахівці Університету Маккуорі в Сіднеї (Австралія) здійснили дослідження, яке показало, що жирні продукти не можна вживати на сніданок.

Згідно з результатами експериментів дослідників, вживання жирних продуктів на сніданок погано впливає на метаболізм глюкози та провокує порушення у механізмах апетиту, сприяючи переїданню та появі зайвої ваги.

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Для участі в експерименті були запрошені 102 осіб, яких поділили на дві групи. В одній з них учасники регулярно вживали на сніданок жирні продукти – підсмажений сендвіч і шоколадний молочний коктейль.

У результаті з'ясувалося, що люди, які вживали на сніданок жирні продукти, погано відчували насичення та страждали від загострень апетиту протягом дня. Виявилося, що в їх організмі відбулися негативні зміни – зокрема, у них притупилася чутливість до інсуліну і підвищився цукор в крові.

Смажена їжа – не найкращий варіант для сніданку / Today Show

За словами вчених, рівень цукру в крові і апетит контролюються сигналами гіпокампу. Коли учасників експерименту попросили пройти когнітивні тести, вони продемонстрували, що люди, які їли на сніданок жирні продукти, дали найгірші результати.

Цікаво, що вчені з Оксфордського університету, що проводили експеримент з щоденним вживанням жирних продуктів, також встановили, що така звичка постійно їсти жирне погіршує показники тестів на пам'ять і когнітивні здібності.

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