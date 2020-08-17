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Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення

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Гренландія - фото 1
Гренландія / oceanwide-expeditions

Вчені з Університету штату Огайо заявили, що крижаний покрив Гренландії продовжить танути навіть в тому випадку, якщо людство зупинить кліматичну кризу. Точка неповернення вже пройдена.

Щорічно Гренландія скидає в океан понад 280 мільярдів тонн льоду. Це одна з головних причин, чому підвищується рівень Світового океану на міліметр на рік. За прогнозами дослідників, до кінця століття рівень води підніметься майже на метр. Це ставить під загрозу прибережні штати США і острівні держави.

І ще: Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше

"Зараз ми спостерігаємо спокійний крижаний покрив, але вже в найближчому майбутньому почнеться фаза швидкого танення", – говорять учені. Зупинити це навряд чи вийде.

Для своїх досліджень команда використовувала супутникові дані про Гренландію за останні 40 років. З 2000 року крижаний щит стає тоншим настільки швидко, що новий покрив просто не встигає зібратися.

Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення - фото 420604

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Джерело: nature
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