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Швейцарські фермери закопають 2000 пар трусів: навіщо вони це зроблять

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Фермери на кілька місяців закопають труси у землю - фото 1
Фермери на кілька місяців закопають труси у землю

Державний науково-дослідний інститут Швейцарії Agroscope запустив масштабний експеримент, щоб перевірити якість ґрунту по всій країні. У його рамках учені планують закопати у землю 2 тисячі пар бавовняних трусів і перевірити, як сильно пошкодиться тканина за певний час.

Як повідомляє інформаційне агентство DPA, у цій справі науковцям допоможе тисяча фермерів-добровольців. Кожному з них представники інституту відправлять по дві пари трусів.

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Хлібороби закопають білизну разом з чайними пакетиками, які потрібні для оцінки пошкоджень.

Одну пару трусів відкопають через місяць після початку експерименту, а іншу – через два. Спідню білизну сфотографують, а знімки відправлять вченим. Далі в інституті проведуть аналіз цих фото. Чим більше дірок буде на тканині, тим якіснішим є ґрунт, кажуть вчені.

Швейцарські фермери закопають 2000 пар трусів: навіщо вони це зроблять - фото 455062
За допомогою трусів вивчатимуть ґрунт у Швейцарії / Фото DPA

Як зазначив керівник проєкту, Марсель ван дер Хайден, подібні досліди з трусами вже проводили в Канаді, але їх масштаби були значно скромнішими.

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