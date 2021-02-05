Швейцарці висміяли Apple Watch: вони випустили механічну версію за 30 тисяч доларів

Швейцарський виробник годинників H. Moser & Cie випустив люксовий клон Apple Watch. Механічний годинник отримав назву Swiss Alp Watch Final Upgrade.

Годинник Swiss Alp Watch вартістю $ 30 800 зовні дуже схожий на Apple Watch, проте у механічному годиннику циферблат покритий речовиною Vantablack, що поглинає до 99,965% видимого світла. Також на циферблаті представлене колесо завантаження у стилі Apple Watch.

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У своїй маркетинговій кампанії швейцарський бренд тролить Apple: "Жодних оновлень не потрібно, ніякої паршивої автономності, ніяких непотрібних функцій, ніяких дратівливих повідомлень, тільки єдине нагадування, яке вам дійсно потрібно: відключитися від усього шуму та цінувати кожну мить".

Варто відзначити, що компанія H. Moser & Cie створила всього 50 штук таких годинників.

До слова, тепер власники iPhone тепер зможуть розблокувати смартфон через Face ID, при цьому не знімаючи медичну маску з обличчя. Нововведення з'явилося у бета-версії iOS 14.5. Однак є одне але. Функція працює наступним так: спочатку потрібно подивитися на iPhone, потім на Apple Watch надійде тактильний сигнал, який підтверджує, що смартфон був розблокований. Заблокувати пристрій також можна з годинника. Тому для використання нової функції вам знадобиться "розумний" годинник від Apple.

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