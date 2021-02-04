Блогер власноруч виправив основний недолік нового MacBook Air на M1: відео

Однією з особливостей представленого у листопаді минулого року MacBook Air стала пасивна система охолодження. Але популярний блогер Лінус Себастіан вважав її роботу не надто ефективною та взявся за самостійний апгрейд ноутбука.

Витративши усього кілька доларів, автор YouTube-каналу Linus Tech Tips "прокачав" новинку, після чого молодша модель серії наздогнала у плані продуктивності свою Pro-версію.

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Не секрет, що надмірний нагрів процесора призводить до падіння обчислювальної потужності. При цьому чип Apple M1 під "капотом" нового Air просто прикритий радіатором, який віддає тепло у замкнутий простір всередині ноутбука. Факт падіння продуктивності під навантаженням підтвердило й порівняльне тестування новинки з оснащеним вентилятором MacBook Pro на базі того ж чипа.

Щоб "полагодити" пристрій, блогер використовував термопрокладку, яку приклеїв на радіатор так, щоб другою стороною вона контактувала з алюмінієвим корпусом ноутбука. У результаті модифікований MacBook Air значно поліпшив свої результати у Geekbench.

Крім того, помітно зменшився час відтворення графіки, фактично зрівнявшись з показниками MacBook Pro. У деяких сценаріях MacBook Air й зовсім вдалося обійти просунуту модель, оснащену вентилятором.

У кінці відео техноблогер порекомендував інженерам Apple подумати над внесенням змін у конструкцію MacBook Air. Утім, він зазначив, що у його поточного методу все ж є один недолік – у процесі роботи нижня частина корпусу ноутбука прогрівається до 50 °C, через що тримати його на колінах було дещо некомфортно.

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