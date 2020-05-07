Шведська сім'я: до Брюса Вілліса та Демі Мур приєдналась дружина "міцного горішка"

Актор Брюс Вілліс, який проводив карантин разом з колишньою дружиною Демі Мур і їхніми дітьми, нарешті возз'єднався з нинішньою дружиною Еммою Хемінг. Тепер вони проводять карантин утрьох, не враховуючи дітей і домашніх улюбленців.

На днях нинішня дружина Емма Хемінг разом з дочками 8-річної Мейбл і 6-річної Евелін приїхала до Брюса й Демі в Айдахо. Тепер вони всі разом проводять карантин.

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Румер, дочка Вілліса і Демі, поділилася в інстаграмі роликом, на якому крихітка Евелін їде на велосипеді, а вся родина – Емма, діти, Брюс і його колишня дружина – тішаться, що у дівчинки вийшло.

До речі, саме на карантині Евелін, доньці Брюса і Емми, виповнилося 6 років. День народження крихітки відзначали всі разом – з тортом і свічками. Усе як книжка пише.

Судячи з сторіс в інстаграмі Емми, на самоізоляції вони не нудьгують і завжди знайдуть, чим себе зайняти, окрім того, щоб поголити голову Скаут. Вілліси багато гуляють, збирають гриби, катаються на квадроциклах і стріляють з лука:

Раніше Скаут, дочка Брюса і Демі, розповіла в подкасті Dopey, чому Вілліс опинився на карантині з колишньою дружиною, а не зі своєю нинішньою. Виявилося, що спочатку Емма Хемінг і Брюс Вілліс повинні були приїхати до Демі разом, але дружина Брюса змушена була затриматися в Лос-Анджелесі. Вілліс поїхав один, припускаючи, що Емма приєднається пізніше. Але потім подорожі стали неможливими через ситуацію, що склалася в країні.

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