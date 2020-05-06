Притула зголив бороду та помітно помолодшав: фотопорівняння

Український шоумен Сергій Притула зіткнувся із проблемою, яка торкнулася багатьох під час карантину. Однак зірковий ведучий взяв ситуацію в свої руки та вирішив її самостійно. Дивіться фото, що в нього вийшло.

Як поділився Сергій Притула, уже кілька тижнів йому потрібно відвідати перукаря, але оскільки профільні заклади ще зачинені – стригтися своїми руками він не наважився, а от бороду зголив.

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"Поки зачіска в режимі очікування, борода "пішла спати"! Донька сказала, що "тато смішний з голим лицем", – розповів шоумен.

У коментарях друзі та шанувальники відзначають, що Притула помітно помолодшав, коли поголився. Дехто також радить звернутися за стрижкою до мера Києва Віталія Кличка, який днями показав свої здібності перукаря.

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