Швеція повністю перейде на електромобілі

Норвегія має намір припинити продаж автомобілів з ДВЗ вже до 2025 / cleantechnica

Швеція вирішила приєднатися до країн, які збираються повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Продажі таких автомобілів будуть повністю заборонені в Швеції до 2030 року.

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Це один з ключових пунктів урядової програми щодо виконання Паризької угоди по клімату і боротьби з глобальним потеплінням. При цьому Швеція буде в цьому не першою. Сусідня Норвегія має намір припинити продаж автомобілів з ДВЗ вже до 2025 року, і зараз майже кожен другий проданий тут автомобіль працює на електричній тязі.

Відмовитися від неекологічних авто до 2030 року мають намір також Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Нідерланди, Індія і Китай. До 2040 року до них приєднаються Франція, Великобританія і Німеччина.

Швеція повністю перейде на електромобілі

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